Samanyolu Haber /Ekonomi / El yakıyor: Tanesi 1 TL /06 Kasım 2020 11:54

El yakıyor: Tanesi 1 TL

Kış aylarında çaylı sohbetlerin vazgeçilmezi kestane el yakıyor. Kilosu 40 lirayı bulan kestane kebabın tanesi 1 liradan satılıyor.

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Gal arısı hastalığı kestane ağaçlarını kurutunca Bursa Uludağ'da geçmişte 400 ton kestane toplanırken, 2020'de miktar 30 tona geriledi. 

İhracat talebindeki artışın da etkisi ile kestanenin fiyatı 40 lirayı buldu. Artan fiyatlardan sonra vatandaşlar pazarda kestaneyi gram gram almaya başladı.

KESTANENİN KİLO FİYATI 50 LİRAYI BULABİLİR

En küçük kestanelerin kilosu 20 liradan satılırken, kebaplık kestanelerin ise kilosu 30 ila 40 arasında değişiyor. Kestane kebabın 100 gramını 10 lira. 100 gramlık pakette 10 adet kestane bulunuyor.

Tarihi Tuzpazarı'nda kestane satışı yapan esnaflar, "Eskiden Bursa'dan 400 ton çıkan kestane 30 tona düştü. Kaliteli kestane bulmak artık zor. Kebaplık kestaneyi 30 ila 40 lira arasında satıyoruz. Bu yıl kestanenin fiyatı 50 liraya kadar çıkar." dedi.

1 KESTANE 1 LİRADAN SATILIYOR

Bursa'da 15 yıldır kebaplık kestane kebap satan Fatih Tavlı, "Ben pişmiş kestane satıyorum. Bir kilo kestaneyi pişirdiğinizde 600 grama geriliyor. 100 gramlık pakette 10 adet kestane oluyor. Kestanenin tanesi 1 liraya geliyor. 250 gram kestaneyi ise 20 liraya satıyoruz." şeklinde konuştu.
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