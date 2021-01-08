Samanyolu Haber /Spor / Elabdellaoui, tedavi sürecinin iyi gittiğini açıkladı /08 Ocak 2021 20:38

Elabdellaoui, tedavi sürecinin iyi gittiğini açıkladı

Omar: "Durumum her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bu yüzden mutluyum."Yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, tedavi sürecinin iyi gittiğini söyledi.

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GS TV'ye telefonla bağlanan Elabdellaoui, "Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Durumum her geçen gün daha iyiye gidiyor. Tabii ki bu yüzden mutluyum." dedi.

Zorlu dönemde pozitif düşünmeye çalıştığını vurgulayan Elabdellaoui, "Aldığım tıbbi desteğe ve etrafımda benimle ilgilenen insanlara güveniyorum. Onların desteğiyle gelecekte her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Dürüst olmak gerekirse aldığım desteğe şükran borçluyum." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, yöneticiler, teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarına ve taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Elabdellaoui, "Beni birçok kez gelip ziyaret ettiler. Tüm Türk halkının desteğine minnettarım. Benim durumumu her gün arayıp soran Sayın Sağlık Bakanına teşekkür ediyorum. İnanın ne kadar minnettar ve şükran dolu olduğumu anlatırken doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum. Tek söyleyebileceğim, herkese teşekkür ediyorum. Şu ana kadar olduğu gibi lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Umarım gelecekte her şey iyi olacak." diye konuştu.

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