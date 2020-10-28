Elazığ Cezaevi'nde 12 mahpus Coronavirus'e yakalandı

Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere yönelik hak ihaleleri sürüyor. Şimdiye kadar mahpuslara yönelik yaşanan hak ihlali ile gündeme gelen Elazığ Yüksek Güvenlikli Cezaevi, bu defa Coronavirus (Covid-19) ile gündemde. İddiaya göre birçok mahsup salgına yakalandı. Cezaevi yönetimi ise buna ilişkin tedbir almıyor.





İHD HEYETİ MAHPUSLARA GÖRÜŞTÜ





İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi Hapishane Komisyonu, mahpusların ve ailelerin başvurması üzerine Elazığ Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne ziyaret gerçekleştirdi. İHD Diyarbakır Şube Başkanı Abdullah Zeytun, şube yönetim kurulu üyeleri Ercan Yılmaz ve Yakup Demir’den oluşan heyet, hem mahpuslarla hem de cezaevi savcısı ile ayrı ayrı görüştü. İHD heyeti, mahpusların kötü muameleye maruz kaldığı iddiaları ile Coronavirus nedeniyle hapishanelerde alınması gereken tedbirlerin yetersizliği konusunda bilgi aldı. Görüşme yapılan Cezaevi Savcısının, kötü muamele iddialarının araştırılacağını ve sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin tespiti halinde gerekli soruşturma işlemlerini başlatacağını söylediği aktarıldı.





12 MAHPUS CORONAVİRUS'E YAKALANDI





Elazığ Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne mahpuslara görüşen İHD heyetinin ziyaret esnasındaki izlenimleri şu şekilde sıralandı:





- Elazığ Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda mahpuslarla görüşme, avukat görüş odasında değil; ailelerle kapalı görüşlerin yapıldığı kısımda telefon ile gerçekleştirilmiştir.





- Heyetimiz tarafından, Elazığ Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 12 mahpusun Coronavirus olduğu bilgisi edinilmiştir. Ceza İnfaz Kurumu’nda farklı koğuşlarda izalosyana tabi tutulan mahpuslar içerisinde uzun süre cezaevinde olup, kronik rahatsızlıkları bulunan Mehmet Salih Erdem ile Adnan Çakı da bulunmaktadır. Hafif belirtileri olan mahpusların tüm bakımlarının kendilerince karşılandığı öğrenilmiştir. Mahpuslara günlük verilmesi gereken ilaçlar idarece kendilerine verilmektedir.





GARDİYANLAR SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYMUYOR





- Mahpuslar, Coronavirus’ün hapishanede bulaşma nedenini bilmemek ile birlikte ortak kullanılan telefon ahizelerinin sık sık temizlenmediğini, yapılan oda aramaları sırasında odalara yaklaşık 5 gardiyanın sosyal mesafeye riayet etmeden girip arama yaptıkları beyanında bulunmuştur.





GARDİYANLAR ŞİDDET UYGULADI





- Mahpuslar, 3 hafta önce yapılan genel aramada Yusuf Acinoğlu adındaki mahpusun gardiyanlarca fiziki saldırıya maruz kaldığını; bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını aktarmışlardır.





- Ayda 1 olmak üzere kalitesiz maskenin kendilerine verildiğini ve spor ile sosyal etkinliklerin pandemi gerekçesiyle askıya alındığı aktarmışlardır.





KADIN MAHPUSLAR: TERS KELEPÇE UYGULAMASI VAR





-Elazığ Kadın Hapishanesi’nde gerçekleştirilen görüşte mahpusla, avukat görüş odasında görüşme gerçekleştirilmiştir. Avukat görüş odasında, avukat ile mahpus arasına şeffaf bir naylonun konulduğu görülmüştür. Kendileriyle görüşülen kadın mahpuslar, hastaneye sevk sırasında kelepçe uygulamasının devam ettiğini belirtmektedirler. Bu şikâyet dışında, yemeklerin kalitesiz olduğunu, havalandırma süresinin yarıya indirildiğini, pandemiden sonra haftalık 2 farklı numarayla 10’ar dakika konuşma haklarının tek numara ile 20 dakika şeklinde değiştirildiğini aktarmışlardır. Ayrıca kantin fiyatlarının pahalı olduğu yönündeki şikâyetler mahpuslar tarafından dile getirilmiştir.





İHD HEYETİ: İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE SÜRÜYOR





Mahpuslarla yapılan görüşmelerde, Elazığ Kampüs Hapishanesinde Covid-19 salgın hastalık tehdidine karşı koruyucu önlemlerin yeterince alınmadığı ve hapishanelerde daha önce aktarılan işkence ve kötü muamele iddialarının devam ettiği tespitinde bulunan İHD heyeti, alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:





- Hapishanelerde mahpusların sağlıklarının korunabilmesi, bulundukları alan ve kendi kişisel temizliklerini sağlayabilmeleri için, acilen temizlik malzemelerinin kendilerine ücretsiz verilmesi ve parası olmayan mahpusların da temizlik ürünlerine erişimi sağlanmalı ve mahpusların kullanımına tahsis edilen alanlar her gün dezenfekte edilmelidir.





- Hapishanelerde hastane sevkleri sırasında uygulanan kelepçe uygulamasından vaz geçilmeli; pandemi koşulları dikkate alındığında söz konusu uygulamanın hastalığın bulaşma riskini arttırdığı dikkate alınmalıdır.





TELEFON KISITLAMALARI KALDIRILMALI





- Hapishanelerde pandemi gerekçesiyle mahpusların telefon hakkındaki süre kısıtlamaları kaldırılmalı; mahpusların spor ve sosyal aktiviteler gerçekleştirmeleri için gerekli olanaklar sağlanmalıdır.





- Hapishanelerde mahpusların maruz kaldıklarını iddia ettikleri işkence ve kötü muamele iddialarının araştırılması ve kamu görevlileri hakkında gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.





- Hapishanelerde virüs salgını ile ilgili alınan/alınacak önlemler, karantina uygulamaları ile mahpusların sağlık durumları konusunda başta mahpusların aile ve avukatları olmak üzere kamuoyu düzenli olarak bilgilendirilmelidir.