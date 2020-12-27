Samanyolu Haber /Gündem / Elazığ’da 5.3 büyüklüğünde deprem /27 Aralık 2020 16:08

Elazığ’da 5.3 büyüklüğünde deprem

AFAD, Elazığ’da 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Soylu, ilk belirlemelere göre depremde can kaybı olmadığını söyledi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Pazar günü TSİ 09:37’de merkezi Elazığ olan 5.3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte  bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kent, Cumartesi günü de biri Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem, diğeri ise merkezi Van'ın Çatak ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem olmak üzere iki kez sarsılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk belirlemelere göre depremde hayatını kaybeden olmadığını açıkladı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ’da meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla Valiliğimiz, İl Jandarma, Emniyet, 112 Acil Çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD’ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur" ifadelerini kullandı.

AFAD, Elazığ’dan sonra TSİ 10:13’te Muğla’nın Dalaman ilçesinde de 4.2 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini açıkladı.

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