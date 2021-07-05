Elazığ’da çıplak arama işkencesine direnen tutuklu darp edildi









Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nden Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne 1 Temmuz tarihinde sevk edilen tutuklu Kendal Barut, cezaevine giriş sırasında kendisine dayatılan çıplak aramayı kabul etmeyince gardiyanlar tarafından darp edildi.





Daha önce tutuklu bulunduğu Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde de gardiyanlarca darp edilen Barut’a yönelik saldırılar nedeniyle ailesi hayatından endişe duyuyor. Ceza infaz ve koruma memurlarının yasadışı keyfi dayatmalarına karşı çıktığı için saldırılara maruz kalan Barut, ailesine “hayatının tehlikede” olduğunu aktardı.





SÜRGÜNLER YAŞANIYOR





Diyarbakır D Tipi Kapalı ve 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevleri’nde tutuklu bulunan 8 tutuklu 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri ve öncesinde Adana, Kırıkkale ve Elazığ cezaevlerine sürgün edilmişti. Tutuklulardan Ferhat Kaya ve Abdulsittar Özer, Diyarbakır D Tipi’nden, Ahmet Topkaya’nın ise 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’ne; Emrah Durmaz ve Tarık Aslan, 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne; Kendal Barut, Diyarbakır D Tipi’nden Elazığ Cezaevi’ne sevk edilirken, Cengiz Kazıcı ve soy ismi öğrenilemeyen Fırat adlı tutuklu da Diyarbakır D Tipi’nden Adana ve Kırıkkale’deki cezaevlerine gönderilmişti.