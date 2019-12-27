Samanyolu Haber /Gündem / Elazığ’da deprem! /27 Aralık 2019 10:18

Elazığ’da deprem!

AFAD yaptığı son dakika açıklamasında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 10:02’de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Malatya, Elazığ, Diyarbakır gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.




"1 SAAT DIŞARIDA KALIN"
Elazığ’daki depremin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy uyardı: "Birkaç yıl önce bu bölgede yine depremler olmuştu. Yakınında Doğu Anadolu fayı var. Burada yine büyük depremler oluşturabilecek yerler var Elazığ çevresinde. Zaten Hazar Gölü'nün oradan da geçiyor. Bu depremler normal. Çünkü kırılmamış pek çok bölge var. Dolayısıyla bunlar çok olağan, beklenmedik depremler değil. Depremlerin sonrası gelmez diyemeyiz. Gelecek büyük depremleri önceden söyleyemiyoruz. Herhangi bir evin yıkılacağını düşünmüyoruz ama herkes hissetmiştir. Herkes sokaklardadır şu an. Ben hep şunu tavsiye ederim. 4'ün üzerinde bir deprem olduğu zaman 1 saat dışarda kalmalarını tavsiye ederim. Daha büyüğü gelecekse sokakta olmaları tavsiyesinde bulunurum. Ancak büyük deprem gelir demek mümkün değil" dedi. 
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