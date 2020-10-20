Samanyolu Haber /Gündem / Elazığ’da dokuz tutuklu koronaya yakalandı /20 Ekim 2020 21:22

Elazığ’da dokuz tutuklu koronaya yakalandı

Dünya çapında olduğu gibi Türkiye’de de korona pandemisi giderek yayılıyor. Ülkede 19 Ekim tarihi itibariyle vaka sayısı 350 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 371’e yükseldi.

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Korona pandemisi bu günlerde cezaevlerinde de yansıdı. Cezaevlerinde risk giderek yükseliyor. Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda dokuz tutuklunun salgına yakalandığı belirtilirken, MED TUHAD-FED, yetkilileri sorumluluk almaya çağırdı. 

Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu Salih İlmin, Zeynel Akşahin, Adnan Çakı, Salih Erdem,  Şakir Kandemir, Murat Sevinç, Ahmet Tekin,  Abdulhekim Güze ve Murat Mengüç’ün koranavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi. Tutuklu yakınları, cezaevinde olup bitenlere ilişkin Med Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu’na  (MED TUHAD-FED) başvurdu.  Ailelerin başvuruları ardından MED TUHAD-FED yetkilileri, 9 tutuklunun Covid-19 testinin pozitifi çıktığını belirterek, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere tüm kurumları sorumluluk almaya davet etti. 

Cezaevinde yapılan Covid-19 testleri sonrasında 9 tutuklunun testlerinin pozitif çıktığı ve tutukluların dış temas yaşamadığını bilgisini veren MED TUHAD-FED yetkilileri, salgını infaz koruma memurları tarafından yayıldığını dile getirdi. 

Cezaevinde tedbirlerin yetersiz olduğu ve salgının gardiyanların koğuşlarda arama yapıldıktan sonra yayıldığı ifade eden MED TUHAD-FED yetkilileri, şöyle dedi:

“Testi pozitif çıkan dokuz tutsak yaklaşık bir haftadır karantinadalar. Yine testi pozitif çıkanlar ile birlikte kalan bazı tutsakların da karantina kaldığı belirtilmiştir. Ancak testleri negatif çıkmıştır. Alınan tedbirler tutsaklara yönelik değil sadece memurlara yöneliktir. Testi pozitif çıkan tutsaklara uygulanan tedavi hakkında bilgileri yok. Tutsaklar kaygılı ve tehlike durumu söz konusudur. Telefon odaları ve görüş yerlerinin hepsinin ortak olması hususuyla ciddi bir tedbirsizlik söz konusudur."
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