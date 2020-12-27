Samanyolu Haber /Gündem / Elazığ'da deprem: Can kaybı ve hasar yok /27 Aralık 2020 10:50

Elazığ'da deprem: Can kaybı ve hasar yok

Elazığ merkezde saat 09.37'de, AFAD'a göre 5,3, Kandilli Rasathanesi'ne göre 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.. Deprem Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da da hissedildi.

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AFAD, Türkiye saati ile  09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Malatya ve Diyarbakır'da da hissedildi. Dün, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.09'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Elazığ merkezde yerin 6 kilometre derinliğinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 


 
Deprem Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da da hissedildi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok.Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yaptığı açıklamada, "İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte, ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler.Tespit halinde paylaşım yapılacaktır" dedi.
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