Elazığ’da yardım dağıtım rezaleti!

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğünde deprem sonrasında kamyonla gönderilen yardımlara vatandaşlar yoğun talep gösterdi.
Yardım kolilerinin dağıtılması sırasında izdiham yaşanırken, yardım malzemelerinin kamyonetten vatandaşın üzerine atılması tepki çekti.
ARDIM KOLİLERİ DEPREMZEDENİN ÜSTÜNE ATILDI
24 Ocak’ta Sivrice merkezli Elazığ’da 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye adeta yardım seferberliği başladı. Ancak zaman zaman aksaklıklar yaşandığı görüldü.
Elazığ şehir merkezindeki Fevzi Çakmak mahallesinde yardım malzemesi dağıtımı izdihama döndü. Sosyal Medyaya yayılan videoda, yardım malzemelerinin dağıtımı sırasında yardım malzemelerinin vatandaşların üzerine gelişi güzel attığı görülüyor.