Samanyolu Haber /Gündem / Elazığ’da yardım dağıtım rezaleti! /07 Şubat 2020 11:19

Elazığ’da yardım dağıtım rezaleti!

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında yardım malzemelerinin dağıtımı sırasında yaşanan görüntüler tepki topladı. Organizasyon eksikliği izdihama yol açarken, yardımı kimin yaptığı ise öğrenilemedi.

Elazığ’da yardım dağıtım rezaleti!

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğünde deprem sonrasında kamyonla gönderilen yardımlara vatandaşlar yoğun talep gösterdi.

Yardım kolilerinin dağıtılması sırasında izdiham yaşanırken, yardım malzemelerinin kamyonetten vatandaşın üzerine atılması tepki çekti.

ARDIM KOLİLERİ DEPREMZEDENİN ÜSTÜNE ATILDI

24 Ocak’ta Sivrice merkezli Elazığ’da 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye adeta yardım seferberliği başladı. Ancak zaman zaman aksaklıklar yaşandığı görüldü.


Elazığ şehir merkezindeki Fevzi Çakmak mahallesinde yardım malzemesi dağıtımı izdihama döndü. Sosyal Medyaya yayılan videoda, yardım malzemelerinin dağıtımı sırasında yardım malzemelerinin vatandaşların üzerine gelişi güzel attığı görülüyor.
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Elazığ’da yardım dağıtım rezaleti!

Elazığ’da yardım dağıtım rezaleti!

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