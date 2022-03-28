Samanyolu Haber /Spor / Elazığ’daki maçta 18 kırmızı kart çıktı /28 Mart 2022 10:48

Elazığ’daki maçta 18 kırmızı kart çıktı

Elazığ'da, Bölgesel Amatör Lig 1'inci Bölge 3'üncü Grup lideri Fırat Üniversitesi GSK ile Bismil 1936 Gençlik maçı, çıkan olaylardan dolayı tamamlanamadı. Futbolcuların kavga ettiği karşılaşmada hakem oyunculara ve yöneticilere toplam 18 kırmızı kart gösterdi.

Elazığ’daki maçta 18 kırmızı kart çıktı


Elazığ'da, Bölgesel Amatör Lig 1'inci Bölge 3'üncü Grup lideri Fırat Üniversitesi GSK ile Bismil 1936 Gençlik maçı, çıkan olaylardan dolayı tamamlanamadı. Futbolcuların kavga ettiği karşılaşmada hakem oyunculara ve yöneticilere toplam 18 kırmızı kart gösterdi.


Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan mücadele 4-1 Elazığ ekibinin üstünlüğünde devam ederken, karşılaşmanın 88'inci dakikasında futbolcular arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik güçleri kavgaya müdahale etti. Futbolcuları ayırmak için biber gazı kullanılırken kavga, zorlukla kontrol altına alındı.


Fırat Üniversitesi GSK'dan 6 futbolcu ile 1 yönetici, Bismil 1936 Gençlik'ten 10 futbolcu ve 1 yöneticiye maçın hakemi tarafından kırmızı kart gösterildi. Maç tatil edilirken, müsabakanın sonucuna ilişkin son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. 

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