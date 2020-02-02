Elazığ depreminde skandal olay

Türkiye’de KHK’lılara yönelik soykırım ete kemiğe büründü! Elazığ Sivrice’de deprem mağduru KHK’lı bir kiracı, kendisini yardım için arayan Bakanlık görevlisine eşinin cezaevinde olduğunu söyleyince telefon yüzüne kapandı! Devlet, yardım yaparken bile insanları ayırıyor. Hukuksuzca işinden edilen KHK’lılar açlığa mahkum ediliyor.





Skandal uygulamayı İnsan Hakları Savunucusu HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Gergerlioğlu, “Ümmügülsüm Tamam. Elazıg Sivrice’den deprem magduru. 1 çocuk annesi. Eşi tutuklu. OHAL mağduru bir ögretmen. Sosyal yardım eşi cezaevinde diye verilmemiş! Kiradaki evi hasarlı, yagmur girmiş eve. Bakanlik yardım için aramış, ‘eşim cezaevinde’ deyince, telelefonu yüzüne kapamış..! Yazıklar olsun.! Bu nasıl bir zalimlik türü..!?” ifadelerini kullandı.







