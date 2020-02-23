Elazığ depremini bilen Prof. Görür'den şimdi de Van uyarısı

Naci Görür kendisine ait Twitter hesabından yaptığı açıklamada Van'ın Başkale ilçesi şehir merkezine dikkat edilmesi çağrısında bulundu. Görür şunları yazdı:





''Arkadaşlar, Kandilli deprem lokasyonunu düzeltmiş. Önceden gönderdiğim haritaya bakın. Deprem Başkale Fayının kuzeydoğu ucunda (BşF). Bu fay uzunluğu itibariyle 5,8’den daha büyük deprem üretebilir. Dolayısıyla tamamı kırılmamış olabilir. O zaman Başkale’nin şehir merkezinde ve çevresinde dikkatli olunmalıdır. İleriki günlerde fayın güneybatısı da hareketlenebilir. Ayrıca Hasan Timur Fay zonunda(HFZ) Muradiye'ye doğru olan yerleşimler için de dikkat edilmelidir.''











