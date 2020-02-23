Samanyolu Haber /Gündem / Elazığ depremini bilen Prof. Görür'den şimdi de Van uyarısı /23 Şubat 2020 14:53

Elazığ depremini bilen Prof. Görür'den şimdi de Van uyarısı

Elazığ depremi öncesi bölgeye ilişkin dikkatli olunması uyarısı yapan ve tahmininde yanılmayan jeoloji uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Van'da ölümlere yol açan İran merkezli deprem sonrası yine uyardı

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Naci Görür kendisine ait Twitter hesabından yaptığı açıklamada Van'ın Başkale ilçesi şehir merkezine dikkat edilmesi çağrısında bulundu. Görür şunları yazdı:

''Arkadaşlar, Kandilli deprem lokasyonunu düzeltmiş. Önceden gönderdiğim haritaya bakın. Deprem Başkale Fayının kuzeydoğu ucunda (BşF). Bu fay uzunluğu itibariyle 5,8’den daha büyük deprem üretebilir. Dolayısıyla tamamı kırılmamış olabilir. O zaman Başkale’nin şehir merkezinde ve çevresinde dikkatli olunmalıdır. İleriki günlerde fayın güneybatısı da hareketlenebilir. Ayrıca Hasan Timur Fay zonunda(HFZ) Muradiye'ye doğru olan yerleşimler için de dikkat edilmelidir.''



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