Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Sivrice ilçesi Yedipınar köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.45’te meydana geldi. Yerin 12.55 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra Elazığ kent merkezi ve çevre ilçeler ile Diyarbakır’ın Ergani ve Çüngüş, Malatya’nın Doğanyol ve Adıyaman’ın Gerger ilçesi ile Tunceli’de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.



Elazığ’da 24 Ocak’ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Elazığ’da 37, Malatya’da ise 4 kişi olmak üzere toplam 41 kişi yaşamını yitirmişti.

ELAZIĞ DEPREMİ MALATYA’DA DA HİSSEDİLDİ



AFAD kayıtlarına göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesi Yedipınar mevkiinde bugün saat 11.45’te meydana gelen 4,2 şiddetindeki deprem, Malatya’da da hissedildi. İlk belirlemelere göre Malatya’da deprem nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadı.