Samanyolu Haber /Gündem / Elazığ'da bir skandal daha /29 Ocak 2020 18:17

Elazığ'da bir skandal daha

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ Depremi'nden sonra yaptığı ziyarette yaralı kadının enkaz altında bekletildiği ortaya çıkmıştı. Şimdi de bir cenazenin Erdoğan gelecek diye bekletildiği iddia edildi.

Yıkım, korku ve telaş...

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, 24 Ocak Cuma akşam saatlerinde meydana gelen Elazığ Depremi'nde hayatını kaybeden bir kişinin cenazesinin ailesine teslim edilmediğini iddia etti.

Ağdağ'ın verdiği bilgiye göre yetkililer cenazeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelineceye kadar bekletti.

TV5'te "Kulis Ankara" programında açıklamalarda bulunan Akdağ, 6.8'lik depremin hasar verdiği bölgeden izlenimlerini aktardı. 

Erdoğan'ın cenaze namazı fotoğrafı için acılı ailelere emrivaki yapıldığı iddia edildi.  

"İKİNDİ NAMAZINA CUMHURBAŞKANI GELECEK, O VAKİT KALDIRALIM CENAZEYİ"

Saadet Partili Atik Ağdağ, bizzat şahit olduğu cenaze bekletme skandalını şöyle anlattı: “Bir cenaze sahibi, taziyeye gittiğimizde söyledi. Dedi ki 'Biz geceden beri bekliyoruz, cenazemizi teslim edecekler diye. Sabah oldu teslim etmediler, öğlene yaklaştık; en son bir kamu görevlisi geldi, ‘İkindi namazına cumhurbaşkanı gelecek. Cenazeleri onunla beraber kaldıralım istiyoruz, ikindi namazında’ dedi." 

ACILI AİLE YETKİLİLERE VERYANSIN ETTİ

Taziye sahibi bu emrivakiye mukabil veryansın ettiğini belirten Ağdağ, taziye sahibinin anlattıkları şöyle aktardı: "Benim cenazem, sizin siyaset unsurunuz olamaz ki. Ben cenazemi götüreceğim mahalleme. Bizim usulümüz bellidir. Orada beraber yaşadığı insanlarla helalleşsinler; sonrasında defnini yapayım."
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