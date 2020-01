Elazığ'da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ Sivrice'de saat 20.55'te 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı ilçelerde binaların yıkıldığı belirtilirken, Kızılay ekiplerinin bölgeye intikal ettiği belirtildi. Elazığ'da kriz masası kurulurken, gönüllü ekipler çevre ilçelere yönlendirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelen ilk bilgilere göre dört kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.







Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,5 olarak revize etti. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Türkiye'nin birçok kentinde ve Kuzey Irak'ta hissedildi.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şimdiye kadar gelen bilgilere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un deprem sonrası incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gittiği bildirildi.





Kızılay Başkanı Kerem Kınık, yaptığı ilk açıklamada "Depremi hisseden bölgeye yakın vatandaşlarımız, evlerinde hasar varsa evlerine girmesinler, eşyalarını almaya çalışmasınlar. AFAD ve Valilik'ten gelecek uyarıları dikkatlice dinlesinler" ifadelerini kullandı.





Artçı depremler devam ediyor





Kandilli Rasathanesi'ne göre 21.08'de merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.





Elazığ'da 8 Mart 2010 tarihinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremde 51 kişinin hayatını kaybettiği ve 34 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Kandilli Rasathanesi, büyük depremi takip eden 800 artçı sarsıntı olduğunu bildirmişti.





Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin yayınladığı haritada, depremden etkilendiği bildirilen bölgeler görselleştirildi. Merkezin açıklamasına göre, depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.





"100'e yakın yıkılan ev, 8-10 da yaralı var"





Depremin hissedildiği Gaziantep'te Vali Davut Gül, "Şu an can ve mal kaybı yok. Gaziantep'te her şey sakin. Bu süreci takip ediyoruz" dedi.





CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Malatya'da Pötürge ve Doğanyol'da en çok hasar var" dedi.





Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Şu ana kadar korkulacak bir durum yok" açıklamasında bulundu.





Pötürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, deprem sonrası ilk açıklamasında can kaybı olmadığını vurgularken, "100'e yakın yıkılan ev var, insanlar kendilerini dışarıya atmış ama hayvanlar altında kalmış. 8-10 yaralı var. İnsanları meydanlarda topladık. Kriz masası oluşturduk" dedi.





İmamoğlu: Yardıma hazırız





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremle ilgili olarak İBB'nin yardıma hazır olduğunu açıkladı.





İmamoğlu şunları kaydetti:





"Elazığ merkezli gerçekleşen depremin can ve mal kaybına yol açmaması en büyük temennimiz. Tüm bölge halkına geçmiş olsun, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İBB olarak her türlü yardım için hazırız."