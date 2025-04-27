Samanyolu Haber /Gündem / Elazığ'da şiddetli deprem: Çevre illerden de hissedildi /27 Nisan 2025 23:56

Elazığ'da şiddetli deprem: Çevre illerden de hissedildi

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Elazığ'ın Baskil ilçesi olarak aktardı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Elazığ'ın Baskil ilçesi, derinliğini 6.9 kilometre olarak aktardı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Malatya ve Adıyaman'da da hissedilen depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bazı vatandaşlar tedbir amacıyla sokaklara çıktı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilde hissedilen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabb'im afetlerden aziz milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan paylaşımda deprem nedeniyle ilgili birimlere herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Başta AFAD olmak üzere yetkili kurumlarımız teyakkuz halinde olup, saha çalışmaları ve taramaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuz durumun olmadığını kaydetti.
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