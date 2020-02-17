Elazığ'da toplanan bağış miktarı açıklandı

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen ve 41 kişinin ölümüne neden olan 6,8 şiddetindeki depremin ardından yapılan bağışların miktarını açıkladı.







AFAD’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ Sivrice’de meydana gelen deprem afeti sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığımızca 25 Ocak 2020 tarihinde başlatılan yardım kampanyası, hayırsever vatandaşlarımızın büyük bir teveccühü ile karşılanmış, kampanya başlangıcından bu yana 99.449.710,34 TL kampanya hesaplarımızda kayıt altına alınmıştır. Yardım kampanyamıza, bağışlar kabul edilmeye devam edilmektedir.”





AFAD, toplanan tutarın içinde Acun Ilıcalı’nın 26 Ocak 2020 tarihinde TV8’de canlı yayında düzenlediği yardım kampanyası sonucunda yatırılan miktarın olduğunu da açıkladı. Söz konusu miktarın yaklaşık 59.455.010 TL olduğu belirtildi.