Samanyolu Haber /Gündem / Elazığ'daki depremde son durum /25 Ocak 2020 10:35

Elazığ'daki depremde son durum

Elazığ Sivrice merkez üssü olan depremde son durum : Elazığ'da 17, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti, 1030 kişi yaralandı. Bir çok bina hasar gördü

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1030 kişinin de yaralandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Sivrice'deki deprem sonrasında saat 07.50 itibarıyla bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 11 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 228 olduğu belirtildi. 

Elazığ şehir merkezinde 4 binanın yıkıldığı, AFAD ekiplerinin enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, Elazığ ile çevre illerde arama tarama çalışmalarının devam ettiği, yurtlarda kalanların da spor salonlarına alındığı aktarıldı. 


Gün ağırınca felaketin boyutları gözler önüne geldi.



Sabah saatlerinde yıkımın görüntüsü objektiflere böyle yansıdı...





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