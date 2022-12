‘ELBETTE BAŞBAKAN MERAL OLACAK’

Kadın buluşmasına erkeklerin katılmasına izin verilmedi. Salona girmek isteyen erkekler görevlilerce geri çevrildi. Bunun üzerine erkekler dışarıda bekledi. Kalabalığın çoğalması üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, buluşma öncesi burada kısa bir konuşma yaptı.





Akşener, salonu dolduran binlerce İYİ Partili kadın tarafından coşkuyla karşılandı. Konuşmasından önce İYİ Parti Genel Başkanı’nın çocukluğundan bugüne çekilen fotoğraflarından oluşan klip ekrana yansıtıldı. İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı tarafından hazırlanan klip Erol Evgin’in İşte Öyle Bir Şey Şarkısı eşliğinde sunuldu.

Akşener, buluşma öncesi erkeklere kısa bir konuşma yaptı.“Kadın Yükselecek Türkiye Güçlenecek” sloganıyla düzenlenen buluşmada konuşan Akşener, sadece 8 Mart’larda değil her gün, her an kadınlarla bir arada olacaklarını ifade ederek, “Kadınların başarılarından, mutluluğundan hatta gülüşünden bile rahatsız olanlara inat Cumhuriyet’in yeni asrını başarılı, mutlu kadınların omuzlarında yükselteceğiz” dedi.Türkiye’de bir zihniyet sorunu olduğunu ifade eden Akşener, şunları söyledi: “Ne yüce dinimizden, ne de insanlıktan, nasibini alamamış, ama mukaddesatımızı, her fırsatta, her meseleye, alet etmekten de çekinmeyen, ahlak yoksunu bir güruhun; kadınlar üzerinden, çocuklarımız üzerinden, sapkınca ahkam kesmesine, yol veriyorlar. 6 yaşındaki çocuklarımızı, bu ahlaksız taarruzdan koruyamıyorlar. Ve o sapıkları, memnun etmek için, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmekten de, hiç ama hiç utanmıyorlar”.Erkekler tarafından öldürülen Münevver Karabulut’u, Özgecan Aslan’ı, Emine Bulut’u, Pınar Gültekin’i anan Akşener, kadınların kara toprağa terk edilmesine göz yumamayacaklarını söyledi. Şiddetin sadece fiziksel şiddet olmadığını belirten Akşener, kadınların cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete, flört şiddetine maruz kaldığını ve çoğu zaman bu şiddeti fark etmediklerini söyledi. İYİ Parti olarak her türlü şiddeti normalleştiren mesajları yayanlara karşı idari ve cezai yaptırımlar uygulayacaklarını ve şiddet kriz merkezleri kuracaklarını anlatan Akşener, “Şiddet gören kadınların sığınma evlerine yerleştirilmesi onların ikinci kez cezalandırılmasına yol açıyor. Biz şiddet uygulayan erkeğin tedavi edileceği Terapi Evleri kuracağız. Evden çıkan erkek olacak. Mağdur olanın değil suçlu olanın düzenini bozacağız” dedi.Afganistan’da kadınlara yönelik müdahaleleri hatırlatan Akşener, “Afganistan’da kız çocuklarının okula gitmesinin yasaklanmasına, bu insanlık dışı uygulamaya yüce dinimizin alet edilerek meşrulaştırılmasını en sert şekilde kınayarak lanetliyorum” ifadelerini kullandı.Türkiye’de AK Parti iktidarı eliyle oluşturulan bir Cumhuriyet krizi olduğunu söyleyen Akşener, “Kadınların tek fonksiyonunu çocuk doğurmak olarak gören, ‘sürtükler’ diyen kirli bir zihniyetin varlığı malumunuz” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de 100 işverenden sadece dokuzu kadın. Yandaşlarına peşkeş çekmeye doyamadığı kamu ihalelerinden pay alan kadın girişimcilerin oranı sadece yüzde 1. Yani makbul adam olan yandaşlar kamu ihalelerine çökmüş, kadınlara yüzde birlik bir pay kalmış. Bu iktidar yandaşları bile seçerken ayrımcılık yapmış. Erkekler arasından seçmiş” dedi.37 yaşında siyasete başladığını, 40 yaşında bakan olduğunu hatırlatan Akşener, “Kariyerimin hiçbir döneminde bugünkü gibi çirkin bir dille hiç karşılaşmadım. İftiralarda, isnatlarda, imalarda mesele hep kadın olmamdı. Kahkaha atmam bile sorun oldu. Çünkü maalesef ülkemizde kadınlık üzerinden konuşmak çok kolay. Biz İYİ Parti olarak bu rahatı bozmaya geliyoruz” dedi.