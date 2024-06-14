Elçi davasında polislere beraat talep eden savcı, İskenderun’a atandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Dört Ayaklı Minare önünde 28 Kasım 2015 tarihinde öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında, sanık polislere beraat talep eden savcı, Diyarbakır’dan İskenderun’a atandı.



T24'te yer alan habere göre; davanın 12 Haziran’da görülen karar duruşmasında da hazır bulunan savcının, bir gün sonra yayınlanan kararnameyle görev yeri değiştirilmiş oldu.



Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı'nın yaz kararnamesi yayımlandı, hakim ve savcıların yeni atamalar ve görev yerleri açıklandı. Adli yargıda 4 bin 9 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilirken, idari yargıda da 290 atama yapıldı.



HSK'nın adli yargı kararnamesinde, 30 Aralık 2022 Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş dosyasına bakan savcılara ilişkin atama dikkat çekti. Cinayet dosyasındaki kritik aşamalara imza atan ancak daha sonra dosyadaki görevinden alınan Ankara Başsavcıvekili Durdu Özer, kararnameyle tenzili rütbe alarak Ankara Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi savcılığına atandı. Ankara Adliyesi'nde Sinan Ateş dosyasında görev yapan savcılardan Durmuş Ali Kaya da Ankara'dan Diyarbakır Çınar Savcılığı'na gönderildi.



Kararnamedeki atamalar arasında, önceki gün beraatle sonuçlanan öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasının savcısına ilişkin oldu. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 29 Nisan’da görülen duruşmada mütalaasını sunan Savcı Mustafa Alper Buğra Horozoğlu, Elçi’nin ölümüne sebep olan kurşunun, hangi silahtan çıktığının belirlenmesinin, “tıbben ve fiziken mümkün olmadığı” diyerek, sanık üç polisi de beraatini talep etmişti.



12 Haziran’da görülen karar duruşmasında üç polis hakkında da beraat kararı verildi. Savcı Horozoğlu, kararnameden bir gün önceki karar duruşmasında da hazır bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Horozoğlu, HSK’nın 13 Haziran’daki kararnamesiyle İskenderun’a atanmış oldu.