Elçi krizi sırasında ilginç iddia : İstifanın eşiğinden dönüldü

Osman Kavala'nın AİHM kararları doğrultusunda serbest bırakılması çağrısı yapan 10 büyükelçiyle ilgili 'istenmeyen adam' krizinin arka planında Dışişleri'nde yaşananların ayrıntılarına dair yeni bir iddia ortaya atıldı.









DW Türkçe'den Hilal Köylü'nün haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü yaptığı 'istenmeyen adam' açıklaması sırasında Güney Kore'de bulunan Çavuşoğlu, Erdoğan'la yüz yüze görüşmeyi ve büyükelçilerin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi kararını kabine toplantısı sonrasına bırakmayı tercih etti.





Erdoğan'ın talebine sıcak bakmayan Çavuşoğlu, Erdoğan'a "büyükelçiler 'istenmeyen kişi' ilan edilirse, ben de bakanlıktan gitmek zorunda kalırım" mesajını iletti. Ancak Erdoğan'ın bu mesaja "Yapacak bir şey yok" yanıtı verdiği iddia edildi. Çavuşoğlu ise iddiayı yalanladı.





Erdoğan'ın açıklaması sonrasında iki gün süren belirsizlik, dün büyükelçilerin bulundukları ülkelerin iç işlerine 'karışmadıklarını teyit etmeleri' sonrasında yatışmıştı. Bu açıklamanın Erdoğan tarafından 'olumlu' karşılandığı belirtilse de, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Osman Kavala ile ilgili ilk açıklamalarının zaten bu ilkeyi ihlal etmediğini ve Erdoğan'ın sözlerini 'not ettiklerini' söylemişti.





Öte yandan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da DW Türkçe'yi eleştirerek, Dışişleri Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı. Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz. Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz. Sadece “yalan haber” yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz" paylaşımını yaptı.