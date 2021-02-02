Samanyolu Haber /Ekonomi / Elde ne var ne yok satıyor /02 Şubat 2021 13:25

Elde ne var ne yok satıyor

2020’nin ilk 7 ayında 50 milyar 39 milyon lira açık veren SGK, gayrimenkullerini satışa çıkardı.

SHABER3.COM

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2020’nin ilk 7 ayında 50 milyar 39 milyon lira açık verdi. Ankara Kızılay’daki binasına ‘Satılık’ ilanı asan SGK, çözüm olarak gayrimenkullerini satışa çıkardı.2019’da yıl sonu açığı 39.9 milyar lira olarak gerçekleşen SGK’nın, 2020’nin sadece ilk 7 ayında verdiği açık ise 50 milyar 39 milyon TL.

SGK’nın 2015-2019 yılları arasında icra yolu ile satışını yaptığı gayrimenkul ve menkul mallardan 5 yılda toplam 68 milyar 985 milyon TL elde etmesi gerekirken, SGK kasasına yalnızca 297 milyon 35 bin TL girdi. SGK, 5 yılda satması planlanan malların yalnızca binde 43’ünü satabildi.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, 2015-2019 yılları arasında haczedilen toplam 521 bin 251 adet menkul maldan sadece 10 bin 886’sı satılırken, haczedilen 305 bin 239 adet gayrimenkulden ise bin 328 tanesi satıldı.
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