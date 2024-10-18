Skandallar bitmiyor: Elebaşı doktor bebekler ölürken saç ektiriyormuş

Polis tarafından yürütülen soruşturmada, olay saatinde hastanede olması gereken Dr. Fırat Sarı’nın, o sırada bir merkezde saç ektirdiği tespit edildi. GSM baz kayıtlarıyla ortaya çıkan bu durum, çetenin işlediği suçların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.





Savcılığın sıkı takibi sonucunda çete üyeleri arasındaki telefon konuşmaları da dinlemeye takıldı. Çetenin, yeni doğan bebekleri anlaşmalı oldukları özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları, bu süreçte ise bebeklerin ihmal sonucu hayatını kaybettiği iddia ediliyor.













Bebeklerin akciğer grafileri üzerinde oynama yapılmış





Gazeteci Emrullah Erdinç Sözcü TV'de yaptığı açıklamada yenidoğan skandalına ilişkin olarak, "Şu anda bu hastanelerin birçoğu aktif. Bunlar haksız kazanç elde etmek için devleti soyan hastaneler. Hala soymasına izin veriyoruz. SGK anlaşmaları iptal edilmiş değil. 19 hastane var" dedi. Erdinç, bebeklerin akciğer grafileriyle oynandığını ve keyfi ilaçlar verildiğini söyledi.



Erdinç şu ifadeleri kullandı:



-Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamada verdiği bilgiler doğru. Bu dosyayı araştırdığımda CİMER'e annenin şikayetiyle başlıyor. Şikayet İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne geliyor.



-İşini layıkıyla yapan düzgün doktor ve profesörlerimiz gidiyor inceleme yapıyor ve rapor hazırlıyor. İhbarda bahsedildiği gibi birçok hastanede yenidoğan ünitesinde usulsüzlüklerin yapıldığı belirleniyor.







"BU HASTANELERİN BİRÇOĞU AKTİF"



-İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nü raporu Mali Şube'ye geliyor ve operasyon yapılıyor. Şu anda bu hastanelerin birçoğu aktif. Bunlar haksız kazanç elde etmek için devleti soyan hastaneler. Hala soymasına izin veriyoruz. SGK anlaşmaları iptal edilmiş değil. 19 hastane var.



-15 tane hastane Fırat Sarı isimli doktor tarafından işletmeleri alınmış hastanelerden bahsediyoruz. Yüzde 60'ı hastaneye kalıyor, yüzde 40'ı Fırat Sarı ve çetesine kalıyor.







"AKCİĞER GRAFİLERİ ÜZERİNDE OYNAMA YAPILMIŞ"



-Yenidoğan ve tedavi gören bebeklerin akciğer grafileri üzerinde oynama yapılmış.



-Avcılar'da bir hastane var, o hastanenin de eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na ait olduğunu biliyoruz.







"BEBEKLERE KEYFİ İLAÇLAR VERİYORLAR"



-Bazı bebeklere keyfi ilaçlar veriyorlar. Bazı bebeklerin ağır engelli olduğu ortada.



-Elindeki raporlarla SGK anlaşması iptal edeceksin. SGK anlaşması iptal edilirse bu hastanelerin hiçbiri hayatta kalamaz. Devletten besleniyorlar.



-Yenidoğan ünitesinde mesela 25 bebek var, tapelerde çıktı, hemşire diyor ki 'Denetime gelecek ben bu üç bebeği napayım' diyor.







"ŞU ANA KADAR 1 MİLYAR TL'Yİ GEÇEN BİR VURGUNDAN BAHSEDİYORUZ"



-Şu ana kadar 1 milyar TL'yi geçen bir vurgundan bahsediyoruz. Tablo korkunç. Bu şu an sadece mercek altına alınmış hastaneler için geçerli. Hala ihbar yağıyor.



-Müfettişler denetim yaparken 15 dakika önce entübe olan bir bebek nasıl iyileşmiş olabilir diye soruyor. Böyle bir şey olabilir mi?



-Şikayetler çerçevesinde ekipler gelmiş, raporları tutmuşlar, sağlık çalışanlarının da ihbarı var.





ERDİNÇ'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI



Birincisi bu hastanelerin SGK anlaşmaları iptal edilmeli. İkincisi bu hastanelerin gerekiyorsa kara paradan, haksız kazançtan devlet onların mallarına el koymalı. Üçüncüsü çok ihbar geliyor, bebek ölümlerini araştırmalı. Hangi hastanelerin kusuru var ortaya koyulmalı.



Sağlık camiasını sarsan "Yenidoğan Çetesi", 12 bebeğin ihmal sonucu ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanıyor. Aralarında doktor, hemşire, 112 çalışanları ve ambulans şoförlerinin bulunduğu çete, yeni doğan bebekleri anlaşmalı oldukları özel hastanelere sevk ederek SGK üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede yer alan detaylar ise tüyler ürpertti.Elebaşı Saç Ektirirken Bebeğin Ölüm Talimatını VerdiSavcılık iddianamesine göre, çetenin lideri olduğu belirtilen Dr. Fırat Sarı'nın, bir hemşire ile yaptığı telefon görüşmesi kayıtlara geçti. Hemşirenin "Bebeğin durumu kötü, her an ölebilir" uyarısına karşılık Sarı'nın, "2-3 dakika suni solunum yapın, dönmezse ölü olarak kaydedin ama raporda 30 dakika CPR yapıldı yazın" talimatını verdiği ortaya çıktı.Normalde en az yarım saat yapılması gereken CPR’nin, Dr. Sarı’nın talimatıyla yalnızca 2-3 dakika uygulandığı, ancak epikriz raporlarına yarım saat CPR yapılmış gibi kaydedildiği belirlendi. Skandalın boyutlarını gözler önüne seren bu detay, adli süreçte büyük yankı uyandırdı.Hastanede Olması Gerekirken Saç Ektiriyormuş