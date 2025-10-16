Samanyolu Haber /Gündem / Elektirik faturalarınız çok kabaracak: Kademeli faturalandırma sınırı düşüyor /16 Ekim 2025 16:27

Elektirik faturalarınız çok kabaracak: Kademeli faturalandırma sınırı düşüyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) birkaç ay içinde alması beklenen kararla 2026 yılından itibaren, 2025 yılı elektrik tüketimi toplamı 3 bin kilovatsaatin üzerinde olan, yani yıllık elektrik faturası 8 bin TL’yi aşan konut abonelerinin tarifesi değişecek.

Peki bu ne anlama geliyor?

Eğer bu değişiklik yapılırsa, şu anda aylık elektrik tüketimi 250 kilovatsaat olan bir konut abonesinin, aylık 662 TL gelen elektrik faturası, 2026 yılında 1.483 TL’ye yükselecek!

Bu konuyla ilgili 5 Ekim’de şöyle bir haber hazırlamıştık.. 

Söz konusu haberde henüz güncellemenin ne kadar olduğu bilgisi yoktu. Sınırın 4 bin kilovatsaate çekileceğini varsaymıştık ancak son gelen bilgilere göre hükümet gözünü karartmış ve sınırı 3 bin kilovatsaate indirmeyi planlıyor…

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise 10 Ekim’de bu konuya dikkat çekti. Onun açıklamalarını da haberleştirmiştik… 

Bu konuyla ilgili bugün de Prof. Dr. Şenol Babuşçu önemli bir paylaşım yaptı. Şunları yazdı:

“Elektrikte yeni sınır kapıda! Yıllık tüketim sınırının 5.000 kWh’den 3.000 kWh’ye düşürülmesi gündemde.

Bu değişiklik, abonelerin yüzde 15’ini etkileyecek. EMO’ya (Elektrik Mühendisleri Odası) göre, dört kişilik bir aile zaten yıllık 2.760 kWh tüketiyor. Yani neredeyse sadece zorunlu ihtiyaçlarla bu sınıra dayanılıyor.

Yeni sistemde küçük bir harcama fazlası bile sizi “pahalı tarife”ye taşıyacak.
Üstelik düzenleme yıl bitmeden yürürlüğe girerse, vatandaşın önlem alma şansı da kalmayacak.”

Kademeli sınır 3.000 kWh/yıla (aylık ~250 kWh) indirilirse ne olur?

Amaç aynı: Düşük tüketimi daha ucuz, yüksek tüketimi daha pahalı kılmak. Eşik aşağı inince yüksek kademeye daha çabuk çıkılır; fatura artar.

Bunu tablolarla aktaralım…

Mevcut tarifeyle aylık 500 kilovatsaat enerji tüketen vatandaş 1.128 lira fatura ödüyor. Eğer aynı vatandaş sınır aylık 250 kilovasaate düşdüğünde yine 500 kilovatsaat enerji tüketirse faturası 2 bin 462 liraya çıkacak!

Yukarıdaki tablo güncel duruma ilişkin… Sınır yıllık 5 bin kilovatsaat… Aylık ise 417 kilovatsaate denk geliyor. Bu senaryoda da zam oranı yüzde 120’yi buluyor.
