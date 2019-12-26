Samanyolu Haber /Gündem / 'Elektriğe 3 ay boyunca zam gelmeyecek' açıklaması /26 Aralık 2019 23:05

'Elektriğe 3 ay boyunca zam gelmeyecek' açıklaması

EPDK Başkanı Yılmaz, "2020 yılının ilk 3 ayında elektriğe zam yapılmayacak" açıklamasında bulundu.

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EPDK Başkanı Yılmaz, "2020 yılının ilk 3 ayında elektriğe zam yapılmayacak" açıklamasında bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, gelecek yılın ilk çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik tarifelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bugün yapılan kurul toplantısında 2020 ocak-mart dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendiğini kaydeden Yılmaz, "2020 yılı Ocak- Şubat- Mart aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir." ifadesini kullandı.
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