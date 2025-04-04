Samanyolu Haber /Ekonomi / Elektriğe dev zam /04 Nisan 2025 21:27

Elektriğe dev zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yarından itibaren elektriğe yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı. Yeni tarife 5 Nisan 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında artış yapıldığını açıkladı.

EPDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır.
Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur.
Ayrıca BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında: Nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama % 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 oranında artış söz konusudur.
Tarifeler 5 Nisan 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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