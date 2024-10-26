Samanyolu Haber /Ekonomi / Elektriğe gizli zam: '200 TL'lik fatura 500 TL civarına çıkacak' /26 Ekim 2024 16:10

Elektriğe gizli zam: '200 TL'lik fatura 500 TL civarına çıkacak'

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, elektriğe zam yapıldığını iddia etti. Babuşcu, "200 TL olan fatura katlanacak ve 500 TL'ye çıkacak" dedi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi' limitlerini değiştirmesini değerlendiren Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, elektriğe 'gizli zam' yapıldığını iddia etti.

Sosyal medya hesabı X üzerinden 'elektriğe gizli zam' başlıklı bir paylaşımda bulunda Babuşcu, 'Yıllık 5 bin kw tüketimi olan konutlar ve ticarethaneler sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. Bu gruba girenler tedarikçisini bulacak, elektriğini satın alacak. Bunların mevcut durumda, örneğin 200 TL olan faturası katlanacak ve 500 TL civarına çıkacak' dedi.

ŞENOL BABUŞCU'NUN X PAYLAŞIMI:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu dün önemli bir karar aldı. 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi' limitleri yenilendi. Yeni Tarife, elektrikte belirli bir tüketim limitinin üzerinde olan abonelerin, devlet sübvansiyonu olmaksızın gerçek maliyetler üzerinden elektrik kullanmasını düzenliyor.

EPDK kararı uyarınca konut aboneleri için geçerli limitler 1 Ocak 2025'ten itibaren yıllık 5 bin kilovatsaate (kw) indirildi. Buna göre yıllık 5 bin kw tüketimi olan konutlar ve ticarethaneler sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. Bu gruba girenler tedarikçisini bulacak, elektriğini satın alacak. Bunların mevcut durumda, örneğin 200 TL olan faturası katlanacak ve 500 TL civarına çıkacak.

Ülkemizde yaklaşık 45 milyon konut elektrik abonesi var. Bu durumdan abonelerin yüzde 20'si yani 10 milyon civarında konut abonesi etkilenecek."
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