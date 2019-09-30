Elektriğe yine rekor zam!

Elektrik fiyatı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) bugün saat 13:00'te yaptığı toplantının ardından zamlandı.





1 Ekim itibarıyla elektriğin kilowatt saat (kWh) fiyatının konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14,90 artmasına karar verildi.





Yeni tarifenin, olağanüstü bir gelişme olmadığı takdirde 31 aralık 2019 tarihine kadar olan 3 aylık dönemde geçerli olması bekleniyor.





Elektriğe, en son 1 Temmuz'dan geçerli yüzde 15 zam yapılmıştı.





TOPTAN FİYATI YÜZDE 70 ZAMLANDI





Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ), elektrik dağıtım ve perakende şirketlerine ikili anlaşmalarla sattığı, "toptan" olarak tanımlanan elektriğin birim fiyatı da 20,5 kuruşa yükseltilmişti.





Yeni tarifede toptan elektrik fiyatları da 35 kuruşa yükseldi. Böylelikle toptan elektrikte artış 70 oldu.





DÜNYADA DOĞALGAZ FİYATI YÜZDE 50 DÜŞERKEN...





1 Eylül itibarıyla doğalgaza yüzde 14,99 zam gelmişti.





2017 yılı aralık ayından 2019 yılı eylül ayına kadar geçen dönemde doğalgaza konutlarda yüzde 64, büyük sanayi kuruluşlarına yüzde 120, elektrik santrallerine ise yüzde 110 zam geldi!





Son bir yılda dünyada doğalgaz fiyatları yüzde 50 düştü.