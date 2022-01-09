Elektriğe yapılan son zam mahkemeye taşındı

Tüketici Konfederasyonu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 1 Ocak 2022 itibarıyla yüzde 50 ila yüzde 130 aralığında yaptığı elektrik zamlarının iptali için yargı yoluna başvurduğunu duyurdu.Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, “Tüketici Konfederasyonu tarafından Danıştay'a EPDK hakkında; kurulun 31 Aralık 2021 tarih ve 10708 sayılı kararı ile karara Ek-1, Ek-2, Ek-3’de yer alan fiyat tarife tablolarının onaylanmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurularak iptaline ilişkin olarak dava açılmıştır” denildi.1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere yapılan fiyat artışlarının ‘Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranlı zammının’ yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu karar ile sosyal devlet anlayışından vazgeçildiğine ve en temel tüketici hakkı olan ‘enerjinin adil ve herkese ucuz ve imkânına göre ulaştırılması’ hususunun göz önüne alınmadığı ifade edildi.