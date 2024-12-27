Samanyolu Haber /Gündem / ‘Elektriğe yüzde 140 zam gelecek’ /27 Aralık 2024 12:46

‘Elektriğe yüzde 140 zam gelecek’

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, elektriğe yüzde 140 zam geleceğini duyurdu. Yavuzyılmaz, "Yaparsa AK Parti yapar" dedi.

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, elektriğe yüzde 140 zam geleceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından “Yaparsa AK Parti yapar” başlıklı bir paylaşımda bulunan Yavuzyılmaz, “Asgari ücrete sadece yüzde 30 zam yaparak vatandaşı enflasyonla ezen AK Parti, elektriğe yüzde 140 zam yapmanın yolunu yaptı. Peki nasıl?” diye sordu.

Yavuzyılmaz süreci şöyle anlattı:

“Önce alınan bir kararla konut abonelerinin büyük çoğunluğu serbest tüketici tanımına sokuldu. Sonra aylık faturası 1.050 TL ve üzerinde olan konut aboneleri sabit fiyat tarifesinden çıkarılıp, Piyasa Takas Fiyatı’nın (PTF) geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dahil edildi. Böylece bu aboneler, özelleştirmeler nedeniyle ülkedeki elektrik üretiminin yüzde 83’ünü yapan ve Piyasa Takas Fiyatı’nın ana belirleyicisi olan özel şirketlerin insafına bırakılmış oldu.”

1.050 TL’LİK FATURA 2.066 LİRA OLACAK
Bu nedenle de 1 Şubat 2025’ten itibaren; 1.050 TL’nin üzerindeki faturalara yüzde 97 zam geleceğini kaydeden Yavuzyılmaz, “1.050 TL’lik fatura 2.066 TL’ye çıkıyor! Bitmedi… Önümüzdeki süreçte AK Parti’nin ilk fırsatta geriye kalan abonelerin bir kısmını daha, değişken fiyatlı tarifeye sokacağını hesaplıyoruz. Aylık elektrik faturası 495 TL ve üzerinde olan konut abonelerinin de mevcut tarifelerinden çıkarılıp, PTF’nin geçerli olduğu tarifeye dahil edileceğini öngörüyoruz. Bu da 495 TL’lik faturanın 1.190 TL’ye çıkması, yani yüzde 140 zam gelmesi demek” ifadelerini kullandı.
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