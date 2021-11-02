Samanyolu Haber /Gündem / Elektriğe yüzde 50 zam kapıda /02 Kasım 2021 19:58

Elektriğe yüzde 50 zam kapıda

KRT yazarı Olcay Aydilek, bugünkü yazısında elektrik üretiminin maliyetinin arttığına vurgu yaparak yüzde 50 zam gelebileceğini belirtti.

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Elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz ve ithal kömüre zam geldiğini hatırlatan Olcay Aydilek, "Doğal gaz zammı ve ithal kömür fiyatlarındaki artış sonucu Kasım ayından itibaren piyasa takas fiyatı ortalamalarının 75-80 kuruşun altına inmesi beklenmiyor.  Bunun sonucu yapılacak ya da bekleyen elektrik zammı oranı yüzde 50 ve üzeri hesaplanıyor." diyerek zammın kapıda olduğunu belirtti. 

İşte, Olcay Aydilek'in o yazısı:

Elektrikte yüzde 50 ve üzeri zam baskısı

BOTAŞ, beklendiği gibi 1 Kasım’dan geçerli olmak üzere doğal gaza yüksek oranlı zam yaptı. Şirket, sanayiye sattığı gazın fiyatını yüzde 48,4, elektrik santrallarına sattığı gazın fiyatını da yüzde 46,8 oranında artırdı. Konutlarda tarife değişmedi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada "artan maliyetler" zamların gerekçesi olarak gösterildi.

Türkiye’de, kuraklık nedeniyle elektrik üretiminde en ucuz kaynak olan suyun payı önemli ölçüde azaltıldı. Suyun yerini ithal bir kaynak olan ve art arda zamlanan doğal gaz (ve elbette ithal kömürle çalışan santrallar) doldurdu. Doğal gazın payı yüzde 40-45’e ulaştı. Önceki yıllarda yüzde 30 düzeyinde bulunuyordu. 

Bu durum elektrik birim üretim maliyetlerinin de katlanarak artmasına yol açtı. 2021 yılı ilk 10 ayında, serbest piyasada ortalama birim elektrik fiyatı, (piyasa takas fiyatı) 42,37 kuruş olarak gerçekleşti. 

Doğal gaz zammı ve ithal kömür fiyatlarındaki artış sonucu Kasım ayından itibaren piyasa takas fiyatı ortalamalarının 75-80 kuruşun altına inmesi beklenmiyor.  Bunun sonucu yapılacak ya da bekleyen elektrik zammı oranı yüzde 50 ve üzeri hesaplanıyor. 1 Ocak’ta, bu ya da daha düşük oranda elektriğe zam göründü.
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