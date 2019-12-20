Elektriğe zam yolda!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, milyonlarca aboneyi ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. İstanbul’daki 10. IICEC Konferansı’nda konuşan Dönmez, tüketicilerin elektriklerini istedikleri takdirde yenilenebilir enerjiden karşılayabileceğini söyledi. Bu konu için yeni bir tarife modeli üzerinde çalışıldığını anlattı. Dönmez, “Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Sektörün önemli isimlerine göre bu açıklama, elektrik kullanım bedellerinde artış yapılacağı anlamına geliyor!

