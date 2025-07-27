Elektrik akımına kapılan AKP'li yönetici hayatını kaybetti













Olay, saat 18.00 saatlerinde AKP Akseki ilçe yönetim kurulu üyesi Lütfi Pişkin’in ikamet ettiği Fakılar Mahallesi'nde bulunan evinde yaşandı.Edinilen bilgiye göre Lütfi Pişkin, evinin mutfağında yapılan tadilat nedeniyle mutfakta bulunan prizdeki elektrik akımına kapılarak yere yığıldı.Durumu fark eden eşi ve çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Akıma kapılan Lütfi Pişkin, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Akseki Devlet hastanesine kaldırıldı.Pişkin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Lütfi Pişkin’in otopsi işlemleri yapılması için Akseki Cumhuriyet Savcılığınca Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasından sonra Lütfi Pişkin'in, Akseki’ye getirilerek yarın toprağa verilmesi bekleniyor.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.