Samanyolu Haber /Gündem / Elektrik dağıtım şirketleri işin kolayını buldu: Denetim giderleri de halka yansıtılacak /08 Mayıs 2022 10:03

Elektrik dağıtım şirketleri işin kolayını buldu: Denetim giderleri de halka yansıtılacak

Elektrik dağıtım şirketlerinin denetimi özel şirketlere devrediliyor. Dağıtım şirketlerinin temsil, ağırlama masrafları gibi bu denetimlerin parasının da faturalara eklenmesi bekleniyor.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, daha önce temsil, ağırlama gibi hizmetlerini bile vatandaşın faturasına yükleyen elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini özel denetim şirketlerine devretmek için yönetmelik yayımladı. Denetim bakanlık personeli yerine özel şirketlere devredilmesi dikkat çekti.

RAPORLAR YAPTIRIM İÇERMEYECEK
Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre; özelleştirilerek kamudan şirketlere devredilen elektrik dağıtım şirketlerini denetleme yetkisi kanunen Enerji Bakanlığı’na ait. Ancak, Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre bakanlık, denetim yükümlülüğünü, sonuçları itibarıyla bakanlık açısından bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek şekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere yetkilendireceği şirketlerden hizmet satın almak suretiyle gerçekleştirebilecek.

ŞİRKETLER, SORUNLARI GÖRMEZDEN GELEBİLİR
Kamu personeli tarafından denetlenmesi gereken dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin özel denetim şirketlerine bırakılması dikkat çekti. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) eski Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, şirketlerin her birinin birbirleriyle çıkar ilişkisi olabileceği uyarısında bulundu. Sakarya, “Bütün şirketleri zan altında bırakmak doğru değil ama iş ilişkisi içinde olan şirketler mutlaka olacaktır. Bazı sorunları görmezden gelebilirler” dedi.

DENETİMİN PARASI HALKIN CEBİNDEN ÇIKACAK
Dağıtım şirketlerinin birçok masrafı halkın elektrik faturalarına yansıtılıyor. Şimdi bu şirketleri denetlemek için denetim şirketlerinden hizmet satın alınacağı için vatandaşa yeni bir masraf kapısı daha açılmış oldu. Denetim şirketlerine ödenecek para ya doğrudan elektrik tarifelerine masraf olarak yansıtılacak ya da Enerji Bakanlığı’nın bütçesinden ödenecek.
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