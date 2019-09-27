Elektrik devi Els Elektrik, konkordato ilan etti

İstanbul Ticaret siciline kayıtlı Els Elektirk Proje İnşaat Taahüt San. Tic. AŞ. avukatı tarafından açılan davada, şirketin konkordato tasdiki istendi. Şirket hakkında mahkeme 19.09.2019 tarihi ile bir yıl süre ile kesin mühlet verilmesine karar verdi.





Kararda ayrıca alacaklarının ilan tarihinden itibaren yedi günlük süre içerisinde mahkemeye konkordato mühleti için gerektiren bir hal olmadığını belirten deliller ile başvurulması gerektiği ilan edildi.





Öte yandan bu hafta başında dünya turizm devi Thomas Cook’un iflas haberiyle sarsılan piyasalarda Türkiye’de hangi firmaların etkileneceği ekonomi çevreleri tarafından takip altında.