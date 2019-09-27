Samanyolu Haber /Gündem / Elektrik devi Els Elektrik, konkordato ilan etti /27 Eylül 2019 08:47

Elektrik devi Els Elektrik, konkordato ilan etti

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ile birlikte bilinen konkordato haberlerine bir yenisi daha eklendi. Son konkordato ilanı elektrik devi olan Els Elektirk'ten geldi.

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İstanbul Ticaret siciline kayıtlı Els Elektirk Proje İnşaat Taahüt San. Tic. AŞ. avukatı tarafından açılan davada, şirketin konkordato tasdiki istendi. Şirket hakkında mahkeme 19.09.2019 tarihi ile bir yıl süre ile kesin mühlet verilmesine karar verdi.

Kararda ayrıca alacaklarının ilan tarihinden itibaren yedi günlük süre içerisinde mahkemeye konkordato mühleti için gerektiren bir hal olmadığını belirten deliller ile başvurulması gerektiği ilan edildi.

Öte yandan bu hafta başında dünya turizm devi Thomas Cook’un iflas haberiyle sarsılan piyasalarda Türkiye’de hangi firmaların etkileneceği ekonomi çevreleri tarafından takip altında.
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