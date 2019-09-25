Samanyolu Haber /Ekonomi / Elektrik devi, konkordato ilan etti /25 Eylül 2019 20:22

Elektrik devi, konkordato ilan etti

Son yıllarda ekonomik krizle birlikte bilinen konkordato haberlerine bir yenisi daha eklendi.Hemen sektörde yaşanan dar boğaz şirketlerin ekonomik çevrelerini daraltmakta ve artan maliyetler şirketleri çıkmaza getirirken son konkordato haberi, elektrik devinden geldi.

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Finans365'te yer alan habere göre, İstanbul Ticaret siciline kayıtlı Els Elektirk Proje İnşaat Taahüt San. Tic. AŞ. avukatı tarafından açılan davada, şirketin konkordato tasdiki istendi. Şirket hakkında mahkeme 19.09.2019 tarihi ile bir yıl süre ile kesin mühlet verilmesine karar verdi.

Kararda ayrıca alacaklarının ilan tarihinden itibaren yedi günlük süre içerisinde mahkemeye konkordato mühleti için gerektiren bir hal olmadığını belirten deliller ile başvurulması gerektiği ilan edildi.

Türkiye’de sağlıktan turizme her geçen gün artan konkordato talebinde bulunmayan sektör neredeyse yok gibi.

Gerek dolar kurunda ki artış gerekse maliyetlerde ki yüksek zam şirketleri konkordatoya iten başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor. Bu hafta dünya turizm devi Thomas Cook’un iflas haberiyle sarsılan piyasalarda Türkiye’de hangi firmaların etkileneceği ekonomi çevreleri tarafından takip altında.
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