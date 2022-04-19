Fahiş elektrik faturalarına müdahale hazırlığı

Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, Ukrayna-Rusya savaşı sonrası ağırlaşan enerji krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Krizle mücadele konusunda hükümetin atacağı adımların gelecek dönemde açıklanacağını belirten İkonomu, "AB'den ivedi ve acil bir karşılık gelmezse, elektrik fiyatına belirleyici bir müdahale için ulusal bir planımız olacak." dedi.



Yunanistan, geçen yıldan bu yana hane, işletme ve çiftçileri desteklemek için yaklaşık 4 milyar euro tutarında elektrik sübvansiyonu uygulamıştı.



Yunanistan çoğu AB ülkesi gibi tükettiği gazın yüzde 40’ını, petrolün ise yüzde 26’sını Rusya’dan satın alıyor.



AB içinde bir grup ülke, Rusya’dan petrol ithalatının askıya alınmasını isterken, başta Almanya olmak üzere bir grup ülke ise buna şimdilik karşı çıkıyor.



AB'nin Fransa'da gelecek hafta düzenlenecek seçimlerin 2. turunun ardından bu konuyu tekrar masaya getirmesi bekleniyor.