Samanyolu Haber /Gündem / Elektrik faturalarına 'örtülü zam' geliyor! Milyonları etkileyecek... /13 Ekim 2025 21:54

Elektrik faturalarına 'örtülü zam' geliyor! Milyonları etkileyecek...

EPDK’nin konutlarda elektrik tüketim sınırını düşüren yeni düzenlemesi ile beraber; faturalar üzerindeki devlet desteği azalacak. Milyonlarca hane, serbest piyasa tarifelerinin yansıdığı faturalarla karşılaşacak. Bu durumu değerlendiren uzmanlar, elektrik faturalarına 'örtülü zam' geleceğini belirtiyor.

SHABER3.COM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Son Kaynak Tedarik Tarifesi ile konut aboneleri için yıllık tüketim limitini 5 bin kilovatsaatten düşürmeye hazırlanıyor. Bu adım milyonlarca hanenin indirimli tarifeden çıkarak faturalarda artışla karşılaşmasına yol açacak.

MİLYONLAR ETKİLENECEK

Düzenleme yürürlüğe girerse birçok konut ulusal fiyat tarifesinden çıkarak serbest piyasa fiyatlarına tabi olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kademeli faturalandırmada 5 bin kilovatsaat sınırının değişeceğini duyurmuştu. Bayraktar, “Bu yıl ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz” açıklamasını yaptı.
Günün Trend Haberleri

YENİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

1 Şubat 2025’ten itibaren geçerli olan sistemde, yıllık tüketimi belirli bir sınırın üzerinde olan aboneler devlet sübvansiyonundan yararlanamıyor. Bu haneler, yüksek tarifelerle faturalandırılıyor. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), dört kişilik bir ailenin asgari tüketiminin aylık yaklaşık 240 kWh olduğunu belirtiyor, ancak kalabalık ailelerde bu miktar daha yüksek olabiliyor.

‘ELEKTRİĞE ÖRTÜLÜ ZAM’ UYARISI

EMO, düzenlemenin enerji maliyetlerini özel sektör lehine yeniden dağıtacağını ve “örtülü bir zam” anlamına geldiğini vurguluyor. Basında dile getirilen 3 bin kilovatsaat sınırı, dört kişilik bir ailenin temel yaşam ihtiyaçlarına denk geliyor ve fatura ödeyemeyen yurttaş sayısını artırabilir.

ORTA GELİRİ DE ETKİLEYECEK

Yeni düzenleme sadece yüksek tüketimli haneleri değil ortalama gelirli aileleri de etkiliyor. EMO, uygulamanın asgari yaşam standardını hedef aldığını ve enerji maliyetlerini özel sektör lehine yeniden dağıttığını belirtti.

VATANDAŞA UYARI VE ELEŞTİRİLER

CHP Enerjiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, kademenin 3 bin kilovatsaate çekileceğini ve faturaların ciddi şekilde artacağını belirtti. Yavuzyılmaz, vatandaşların elektrik kullanımını düşürerek fatura toplamını yıllık belirli seviyelerin altında tutması gerektiğini söyledi.

ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜ DÜZENLEMENİN SAVUNUCUSU

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, yeni düzenleme ile yüksek tüketimli hanelerin elektriği gerçek maliyet üzerinden ödeyeceğini belirtti. Erdoğan, “Kamu destekleri gerçekten ihtiyaç sahibi kesimlere yönlendirilecek” sözleriyle düzenlemeyi savundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Elektrik faturalarına 'örtülü zam' geliyor! Milyonları... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:09:21