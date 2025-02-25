Samanyolu Haber /Ekonomi / Elektrik faturalarında yeni dönem: Bu detayı ilk kez duyacaksınız /25 Şubat 2025 21:23

Elektrik faturalarında yeni dönem: Bu detayı ilk kez duyacaksınız

Elektrik faturalarında devreye sokulan "maliyet esaslı tarife" sisteminin detayları netleşti. Yeni tarifede '2024' yılı detayı dikkati çekti. Yeni tarifede geçtiğimiz yıl 5000 kw üzeri tüketimi olanların faturaları maliyet bazlı tarifeden hesaplanacak. 5000 kw altı tüketimi olan vatandaşlar ise devlet desteği almaya devam edecek, fiyat artışları faturalarına yansımayacak.

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Elektrik faturalarında yeni döneme geçildi. "Maliyet esaslı tarife" uygulamasının detayları belli oldu.

Gerçek Gündem'den Fulya Açıkel'in haberine göre yeni tarifede 2024 yılı elektrik tüketimi, 2025 yılı için belirleyici olacak. Geçen yıl elektrik tüketimi 5000 kw’ı aşanlar, bu yıldan itibaren maliyet bazlı tarife ile faturalarını ödeyecek. Örneğin, aylık ortalama 417 kw tüketimi ve faturası 1047 TL olan olan vatandaşlar, 2025 Şubat’tan itibaren maliyet bazlı tarifeye dahil olacak. Bu kişilerin, 2025 yılında elektrik tüketimleri düşse bile maliyet bazlı tarifeye göre hesaplanan faturaları gelecek.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl 5000 kw'ın altında kalanlar ise 2025’te devlet desteğinden faydalanmaya devam edecek. Yani, bu kişilerin faturalarındaki fiyat artışları devlet desteği ile karşılanacak ve eski tarifeye göre ödeme yapacaklar. Bahsedilen fiyat artışları faturalarına yansımayacak.
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