Elektrik faturasında yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: Kimler etkilenecek?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) tepki çeken düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.



Buna göre, 1 Ocak 2025’ten geçerli limitler konut aboneleri için de yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Bu limiti geçen tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak.



Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD, geçici barınma merkezleri, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler düzenlemeden muaf tutulacak.



Sayısı 40 milyon civarında olan mesken aboneleri arasında tyüksek olan yaklaşık 1.2 milyon abone var. Bu durumda abonelerin yüzde 3'ünün yeni düzenlemeden etkilenmesi bekleniyor.



Düzenlemeyle sınırı aşan abonelerin faturalarının iki katına çıkabileceği belirtiliyor.