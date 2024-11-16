Samanyolu Haber /Ekonomi / Elektrik faturasında yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: Kimler etkilenecek? /16 Kasım 2024 10:13

Elektrik faturasında yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: Kimler etkilenecek?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun elektrik tüketimine ilişkin düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2025’ten itibaren site, konut ve ticarethane aboneleri için yıllık 5 bin kWh’yi aşan tüketimlerde sübvansiyon uygulanmayacak. Camiler, cemevleri ve AFAD barınma merkezleri gibi yerler düzenlemenin dışında bırakıldı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) tepki çeken düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Buna göre, 1 Ocak 2025’ten geçerli limitler konut aboneleri için de yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Bu limiti geçen tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak.

Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD, geçici barınma merkezleri, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler düzenlemeden muaf tutulacak.

Sayısı 40 milyon civarında olan mesken aboneleri arasında tyüksek olan yaklaşık 1.2 milyon abone var. Bu durumda abonelerin yüzde 3'ünün yeni düzenlemeden etkilenmesi bekleniyor.

Düzenlemeyle sınırı aşan abonelerin faturalarının iki katına çıkabileceği belirtiliyor.
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