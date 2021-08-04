Elektrik fiyatlarına yeni zam kapıda! Uzmanı açıkladı

Son dönemde yaşanan elektrik kesintileri bütün ülkeyi etkiliyor. Kesintiler Marmara ve Ege bölgelerinde tüm illerde yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kesintilerin nedenini, hava sıcaklıkları dolayısıyla enerji tüketiminin artmasına bağladı. Ancak durumun farklı sebepleri olduğunu belirten yorumlar da var.





DW Türkçe'den Pelin Ünker'e konuşan Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, “20 Temmuz-5 Ağustos tarih aralığında Türkiye’nin elektrik tüketiminin pik noktaya çıkıyor olması beklenmeyen bir durum değil. Aşırı bir doğa olayından kaynaklanan bir şey de yok. Kuraklık nedeniyle tüm Türkiye'yi etkileyecek bir kesinti olmaması lazım” dedi.





Özdağ Türkiye'de 5 bin megavat civarındaki üretim açığının gezdirildiğini ve böylece ulusal ölçekte çökme yaşanmadığını ifade ederken, açığın sebebinin tam bilinmediğini de sözlerine ekledi.





Özdağ, “Ülkenin elektrik enerjisi kurulu gücü 98 bin 162 megavat. En az 70 bin megavatın şu anda emre amade kullanılabiliyor olması lazım. Maksimum tüketim değeri ise bizim aldığımız bilgilere göre 50 bin megavat dolayında. Yani nereden baksanız 20 bin megavattan fazla hazır, el altında kullanılabilir sıcak bir yedek var” bilgisini paylaştı.





ELEKTRİK FİYATLARINA ZAM KAPIDA

Hidroelektrik santrallerinin üretiminin düştüğünü, devreye girmesi gereken doğalgaz santrallerinin ise çalışmadığını vurgulayan Mehmet Özdağ, "Bu da aklımıza şunu getiriyor. Özel dağıtım şirketleri piyasada oluşan fiyatı acaba beğenmiyorlar mı? Bunun gerekçesinin açıklanması gerekiyor” dedi.





Türkiye’de üretilen elektriğin yüzde 70'inden fazlasının dövize endeksli olduğuna dikkat çeken Özdağ’a göre 1 Temmuz’da olduğu gibi elektrik iletim maliyetlerinin artması ve TL ile döviz arasındaki makasın kapanmaması nedeniyle elektrik fiyatlarına zam kapıda.





1 Ekim’de belirlenecek yeni tarifede yüzde 15’lik bir zammın olabileceğini ifade eden Özdağ, bu tarihten önce de zam yapılabileceğini düşünüyor.