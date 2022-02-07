Elektrik Mühendisleri Odası uyardı: Ülkenin sonu Isparta gibi olur!

Elektrik Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamada "50 saate varan elektrik kesintileri yaşanması, iktidarın enerji politikalarını bir kez daha ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca yapılan açıklamada elektrik dağıtım şirketlerinin denetiminin özel şirketler tarafından yapılmasının önünün açıldığı ifade edilerek "Bu dönüşüm gerçekleşirse bütün ülkenin akıbeti Isparta gibi olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada kurum tarafından yapılan incelemeler sonucunda yalnızca kentteki elektrik şebeklerinin değil, aynı zamanda iletim şebekesinde de hasarların oluştuğu ifade edilerek şöyle dendi:

"Bu durum, Isparta bölgesinde ağır kış koşullarına uygun enerji nakil hattı tasarımının yapılmadığını göstermektedir. Önce enerji nakil hatlarının ne zaman kimler tarafından nasıl yapıldığı, hatların kontrol ve bakımlarının zamanında ve yeterli düzeyde yapılıp yapılmadığının incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle bağımsız bir denetim yapılarak asli sorun belirlenmelidir."

"BÜTÜN ÜLKENİN SONU ISPARTA GİBİ OLUR''

EMO'dan yapılan açıklamada, TEDAŞ'ın elektrik dağıtım şirketlerini "eksik" denetlediği ve bunun SAYIŞTAY raporlarına da yansıdığı vurgulanarak:





"Elektrik Piyasası Kanunu`nda 25 Kasım 2020 tarihinde yapılan değişiklikle elektrik dağıtım şirketlerinin denetimininin özel şirketler tarafından yapılmasının önü açılmıştı. Bu dönüşüm gerçekleşirse bütün ülkenin akıbeti Isparta gibi olacaktır. Şehiriçi elektrik dağıtım şebekesinin neden çöktüğü bağımsız bir çalışma ile araştırılmalıdır. Özel dağıtım şirketinin gerekli önlemleri zamanında alıp almadığı, bakımların zamanında yapılıp yapılmadığı ilgili kamu kurumları tarafından incelenmelidir ve sonuçları şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurulmalı, ihmali görülen kişi-kurum-şirketler hakkında en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.'' ifadeleri kullanıldı.





"TEİAŞ ÖZELLEŞTİRİLMEMELİ''

"Isparta Vakası ve eldeki bilgiler doğrultusunda TEİAŞ`ın özelleştirilmesinden vazgeçildiği derhal kamuoyuna ilan edilmelidir." denen açıklama, özelleştirmelerin serbest piyasaya ucuz, kaliteli ve sürekli elektrik değil, tersine pahalı, kalitesiz ve büyük kesintilere yol açtığı belirtilerek şu ifadelerle sonlandırıldı:





" Enerji zamları enerji sektörünün hızla kamulaştırılması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu olay bunu bir kez daha teyit etmiş olup, siyasi partilere bu acil durumu işleme almalarını kamusal bir sorumluluk ile hatırlatmak istiyoruz."