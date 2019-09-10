Samanyolu Haber /Ekonomi / Elektrik sektörünün toplam borcu 47 milyar dolar /10 Eylül 2019 19:26

Elektrik sektörünün toplam borcu 47 milyar dolar

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) doğalgaz santralleri kredilerine ve borçlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stokunun 47 milyar dolar dolayında olduğunu, bu tutarın yaklaşık 10 milyar dolarlık bölümünün bu yıl içinde "yapılandırmasının tamamlanması"nın beklendiğini belirtti.

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Son dönemde doğalgaz santrallerinde yer alan tartışmalar hakkında Türkiye Bankalar Birliği  açıklamalarda bulundu. TBB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

MEVCUT BORÇ 47 MİLYAR DOLAR

“Son dönemde kamuoyunda doğalgaz santralleri hakkında yer alan tartışmaların daha sağlıklı bir zeminde yapılmasını teminen bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar ABD Doları civarındadır. Yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyü 12-13 milyar ABD Doları düzeyindedir. Bu tutarın yaklaşık 10 milyar ABD Doları tutarındaki kısmının 2019 yılı içinde yapılandırmasının tamamlanması beklenmektedir.

Bu kredilere ilişkin sınıflandırma ve karşılık hesaplamaları uluslarararası finansal modellere ve denetime uygun bir şekilde yapılmaktadır. Kredi teminatları ve santrallerin nakit akış projeksiyonlarındaki beklentilerin farklı olması nedeniyle karşılık oranları bankalar arasında fark gösterebilmektedir.

MAKUL VE YÖNETİLEBİLİR DÜZEYDE

En olumsuz senaryoda dahi bu kredilerin tamamına karşılık ayrılsa bile bunun sektörün sermaye yeterlilik oranına etkisi yaklaşık yüzde 0,23 düzeyinde olacağı hesaplanmaktadır. Bu kredilerinin tamamının 3. gruba alınması halinde dahi sektörün takipteki alacaklar rasyosuna etkisi yüzde 0,22 seviyesinde kalacaktır. Diğer bir değişle, bu kredilere ilişkin en muhafazakar şekilde hareket edilse bile etkisi oldukça sınırlı, makul ve yönetilebilir düzeydedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.”
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