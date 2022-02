Elektrik, su ve doğalgazda indirim talebi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

'KDV’DEN MUAF TUTULSUN'





'YOKSUL VATANDAŞ FATURASINI ÖDEYEMİYOR ARKADAŞLAR'





'SİZİ VİCDANA DAVET EDİYORUM'





REDDEDİLDİ





CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, TBMM Başkanlığı’na elektrik, su, ve doğalgaz faturalarında indirime gidilmesi için kanun teklifi sundu. Teklifte, elektrik, su, doğalgaz ve ısınma amaçlı diğer yakacak teslimlerinin katma değer vergisinden istisna tutulması isteği yer aldı.Aydoğan, teklifinin gerekçesini, TBMM Genel Kurulu’nda “Elektrik fiyatlarına son bir yılda yüzde 125 zam yaptınız. Doğalgaza yüzde 50 zam yaptınız. Diğer enerjiye de dünya ile birlikte hareket ederek her türlü zammı yaptınız. Konutlara yapılan elektrik, su, doğalgaz ve ısınma amaçlı diğer yakacak teslimleri KDV’den muaf tutulsun. Yani ödenen paranın 5’te 1’ine denk gelen bir indirim olsun ve vatandaşımız eziyet çekmesin” sözleriyle açıkladı.ANKA'da yer alan habere göre Aydoğan şunları söyledi:“Gelin hep beraber burada vatandaş için iyi bir şey yapalım demeye geldim. Bir Kanun Teklifi verdik, pandeminin başladığı süreçlerde, bu günleri de görerek, dedik ki konutlara yapılan elektrik, su, doğalgaz ve ısınma amaçlı diğer yakacak teslimleri KDV’den muaf tutulsun. Yani ödenen paranın 5’te 1’ine denk gelen bir indirim olsun ve vatandaşımız eziyet çekmesin dedik. Niye demişiz bunu? Devlet sosyal bir devlet değil mi? Yoksula, işsize, darda kalana, ısınma sorunu olana destek olması gereken bir devlet. Ama bu iktidarda sosyal devlet yerine bağımlılar ordusu oluşturulur hale geldi. Devletin bir taraftan aldığını diğer taraftan vermesi yerine, doğrudan bütün vatandaşlara eşit yaklaşarak, özellikle bu zor koşullarda, enerji fiyatlarının çok fazla yükselmiş olduğu koşullarda vatandaşı rahatlatması anlamında vermişiz bu teklifi.Hani sizin bir TÜİK’iniz var ya onun bile yüzde 36 enflasyon var dediği buna karşılık Enflasyon Araştırma Grubu’nun yüzde 88 civarında enflasyon var dediği bir ortamda elektrik fiyatlarına son bir yılda yüzde 125 zam yaptınız. Doğalgaza yüzde 50 zam yaptınız. Diğer enerjiye de dünya ile birlikte hareket ederek her türlü zammı yaptınız. Ama dünyanın sizden bir farkı var. Dünya bu tabloya karşı bir mücadele veriyor. Mesela beğenmediğimiz Almanya dedi ki ‘Ben birtakım vergileri bu enerji faturalarından almayacağım’ İspanya oluşan farkı dondurdu. İtalya önlem aldı, Yunanistan önlem aldı. Biz burada yoksullaşmış kitleler üzerinden siyaset koordinasyonu yapmaya çalışıyoruz. Karşılığında ne oluyor? Birisi çıkıyor sosyal medyada diyor ki: ‘Ben ülkücüyüm, beni bile isyana getirdiniz. 600 TL olan elektrik faturam 3000 TL geldi.’ Bir başka vatandaş diyor ki; ‘Yeni bebeğimiz oldu. Sadece onu ısıtacak kadar doğalgaz kullandık. Normalde 250 TL gelen faturamız 1000 TL geldi. Ya gerçekten ısınıyor olsaydık ne kadar öderdik.Genel Başkanımızın Ekim ayında sizlere bir önerisi olmuştu. Demişti ki kara kış geliyor. ‘Vatandaşı birlikte düşünelim, kara kış fonu kuralım doğalgazdan ve mutfak tüpünden ÖTV ve KDV almayalım Elektrikten KDV almayalım, fakir fukara vatandaşın yanında olalım.’ Dinlemediniz. Şimdi dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı 210 kWh’a çıkardık diye müjde veriyor. Biz size Ekim ayında söyledik; ortalama bir meskenin kullanacak olduğu 230 kWh’tir. Sizin önünüze Amerika’yı çizerek koymamıza rağmen siz hala kendi kendinize işler yapıyorsunuz. Kış biterken, şimdi ‘Oraya çıkardık, şimdi buraya çıkardık’ diyorsunuz. Geriye dönük ödesenize vatandaşın parasını! Madem o kadar bu işi iyi biliyordunuz. Yoksul vatandaş faturasını ödeyemiyor arkadaşlar. Artık sosyal medyada normal vatandaş bile 1000 TL’lik, 1500 TL’lik faturasını yayınlayarak sizlere beddua ediyor. Aynı şey su için de geçerli. Bizim belediyelerimiz sudan KDV almayacaklar ama vergiyi kaldırmak bu Meclis’in yetki alanında. Pandemi döneminde hijyen çok önemli ama biz sudan da hala KDV alıyoruz.Keşke bu kanun teklifini siz verseydiniz. Bizim teklifimizi beki reddedeceksiniz burada. Reddetmek yerine siz getirseydiniz biz sizi destekler olsaydık ve birlikte vatandaşın lehine bir işi yapıyor olsaydık. Özel enerji şirketlerine vatandaşı peşkeş çekmekten vazgeçin lütfen. Bu söylediğim rakamlar ödenen rakamların aşağı yukarı 5’te 1’ini oluşturuyor. Bu 5’te 1 ile alakalı bu Meclis elini kaldırdığı andan itibaren vatandaş rahatlayacak. Ama bir de korkumu söyleyeceğim; öyle bir grubunuz var ki, öyle bir tek adam rejimizin var ki biz burada vatandaşla ilgili ‘ya gelin elinden tutalım’ dediğimizde siz ‘vatandaşın elini yutalım’ diye anlıyorsunuz. Korkuyorum ki ben kürsüden indiğimde elektriğe, suya, doğalgaza, ona buna, önünüze gelen her şeye zam yaparsınız. Bunu yapmayın. Sizi vicdana davet ediyorum.”Kanun teklifinin gündeme alınması, AKP ve MHP oyları ile reddedildi.