Samanyolu Haber /Ekonomi / Elektrik ve doğalgaz aboneliğine zam /29 Aralık 2019 17:49

Elektrik ve doğalgaz aboneliğine zam

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti bütçe açığını zamla kapatmaya çalışıyor. 2020 yılında doğalgaz abone bağlantı bedeli 656 lira 70 kuruşa yükseltildi. Elektrik güvence bedeli de artırıldı.

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Doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından 2020'de uygulanacak abone bağlantı bedeli 656 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dağıtım şirketlerinin 2020'de uygulayacağı abone bağlantı bedeli 656 lira 70 kuruşa yükseltildi.

Kombi için geçerli güvence bedeli 563 lira 90 kuruş, konutlardaki doğalgaz sobası için geçerli güvence bedeli 503 lira ve ön ödemeli sayaç değişim bedeli de 268 lira 70 kuruş olacak.

ELEKTRİKTE TEMİNAT BEDELİ ARTTI

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak güvence birim bedellerinin, sanayi ve ticarethane abone grubu için 93 lira 70 kuruş, mesken aboneleri için 33 lira, şehit aileleri ve muharip gaziler için 16 lira 50 kuruşa çıkarıldı. 

Tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer aboneler için 44 lira 50 kuruş olmasına karar verildi.
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