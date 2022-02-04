Samanyolu Haber /Gündem / Elektrik zamları Ağrı ve Muğla'da vatandaşı sokağa döktü /04 Şubat 2022 18:15

Elektrik zamları Ağrı ve Muğla'da vatandaşı sokağa döktü

Elektrik zammı, farklı şehirlerde protesto edildi. Binlerce kişi faturalara tepki göstererek zammın geri alınmasını istedi.

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Muğla’nın Fethiye,  Milas,  Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinde yurttaşlar elektriğe gelen zamları protesto etti. Binlerce kişi elektrik dağıtım şirketi önünde toplanarak eylem yaptı. Yurttaş,“Faturalar sadece cebimizi değil, canımızı da yakıyor” diyerek zamların geri alınmasını istedi. 
 
Artık Yeter Platformu, STK’ler, siyasi partiler, sendikalar, ‘Zamlar geri çekilsin’ , ‘Elektrik şirketleri kamulaştırılsın’ pankartları ile AYDEM şubesi önünde buluştu.

Yapılan yazılı açıklamada, şunlar söylendi: Artık yeter. Ülkemizde özellikle son altı aydır dolar kurundaki akılalmaz artışlarla tetiklenen bir zam yağmuru var ve emeğiyle geçinmeye çalışan bizlerin üzerine yağmaya devam ediyor. 
 
İğneden  ipliğe her hizmet, her ürün durmadan zamlanıyor. İktidar, doların ateşini söndürdüğünü söyleyip övünüyor ama mutfaklarımızdaki yangın artarak devam ediyor. 

Esnaf arkadaşlarımıza ödedikleri kiralardan çok daha yüksek faturalar kesildi. Memur, emekli, işçi, esnaf ayırt etmeden hepimize iki kat, üç kat faturalar gönderildi. Bu şehirde doğalgaz yok, kömür yakmak yasak haliyle elektrik tüketiminin çoğunu  ısınma ihtiyacı için kullanıyoruz. 
 
Basit ısıtıcılar ya da klimalarla en temel insan haklarımızdan biri olan ısınma hakkımızı kullanmanın karşılığı bu olamaz” denildi. Zamların geri çekilmesini isteyen platform üyeleri, “Ülkemizdeki ekonomik ve siyasi istikrarsızlığın bedelini biz ödemek istemiyoruz. Zamlar derhal geri alınmalıdır, enerji piyasasındaki özelleştirmeci politikalardan vazgeçilmelidir, enerji dağıtımı devlet eliyle yapılmalı, dağıtım şirketleri kamulaştırılmalıdır, özellikle kış aylarında vatandaşa elektrik fatura desteği verilmelidir. Bıçak kemiğe dayandı, artık yeter!” dedi.  

Ağrı Doğubeyazıt'ta da yurttaşlar zamlara karşı sokağa çıktı. Zamlara karşı bir araya gelen binlerce kişi, Çiftepınar Mahallesi Rıfkı Başkaya Caddesi üzerinde bulunan Aras Elektrik ve Dağıtım A.Ş binası önüne yürüdü. 

Eylemin ardından Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan yurttaşlar, eylemin tamamıyla kendiliğinden geliştiğine dikkat çektiler. 

"Genelde buranın faturaları ayın 1'ile 3'ü arasında geliyor. Sosyal medyada sitelerde, 'cumadan sonra TEDAŞ'a yürüyelim' gibi şeyler paylaşıldı. İnsanlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen saatlerce bu protestoyu yaptı" ifadelerini kullanan bir yurttaş, yürüyüşe katılanların çoğunun fatura ödeme merkezlerinden gelen insanlar olduğunu, eline faturasını alanın eyleme katıldığını ancak böylesine tepkiye rağmen konuşulacak bir muhattap bulunamadığını ifade etti.
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