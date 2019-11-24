Samanyolu Haber /Teknoloji / Elektrikli araba piyasasına Rusya da girdi: Tarih ise... /24 Kasım 2019 19:56

Elektrikli araba piyasasına Rusya da girdi: Tarih ise...

Dünyada hızla yayılan elektrikli araba piyasası büyümeye devam ediyor. Rusya'nın da üreteceği elektrikli araç ile piyasaya gelecek yıl girmesi bekleniyor.

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Rusya elektrikli otomobil pazarına önümüzdeki yıl girmeyi planlıyor. "Zetta" adlı aracın fiyatının 6 bin 400 euro civarında olması bekleniyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Rusya'da bir süredir üzerinde çalışılan elektrikli aracın 2020 yılında piyasaya sürüleceği açıklandı.

Tass ajansının haberine göre, Rusya Sanayi Bakanı Denis Maturov, "Zetta" adlı elektrikli aracın üretimine önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlanmasının planlandığını söyledi. Ancak Rus bakan, tam bir tarih vermedi.

Günlük gazete Rossijskaja Gaseta'nın haberine göre, seri üretimi gerçekleştirilecek ilk Rus elektrikli otomobilin fiyatı yaklaşık 6 bin 400 euro olacak.

Üç kapılı aracın saatte 120 kilometre hıza çıkabileceği ve aküsünün tek dolumla 560 kilometreye kadar yol gidebileceği belirtiliyor.

Rusya'da elektrikli otomobil kullanımı fazla yaygın değil. Şu an ülkedeki elektrikli otomobil sayısının birkaç bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, önümüzdeki birkaç yıl içinde de bu sayıda büyük bir artış beklemiyor. Bunda ülkedeki elektrikli araç şarj istasyonlarının yetersizliğinin de etkisi büyük.
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