Samanyolu Haber /Gündem / Elektrikli araba satışlarında patlama! /11 Şubat 2021 11:04

Elektrikli araba satışlarında patlama!

Koronavirüs (Covid-19) salgınında dünya genelinde otomotiv satışları yüzde 14 gerilerken, elektrikli taşıt satışları yüzde 43 arttı. Satışlarda teşvikler etkili oldu. Almanya otomobil başına 9 bin euroya kadar teşvik verirken, 10 yıl boyunca vergi almıyor.

SHABER3.COM

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve EV-volumes.com verilerine göre 2020’de dünyada otomotiv satışları düşüş gösterdi.

Buna mukabil geçen yılki elektrikli taşıt satışları yüzde 43 artarak, 3,2 milyon adet seviyesine yükseldi. 2019’da 2,1 milyon adet elektrikli taşıt satılmıştı.

Türkiye'de ise sadece 23 bin 116 adet elektrikli ve hibrit otomobil satılmıştı.

1 Şubat 2021'den geçerli olmak üzere elektrikli otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının yüzde 400’e kadar artırılması toplam satışlar içinde yüzde 1’i bile bulmayan elektrikli taşıt satışlarını daha da düşürmesi bekleniyor.

AVRUPA'DA 1 MİLYON 395 BİN ELEKTRİKLİ TAŞIT SATILDI

2020 yılının ekim, kasım ve aralık aylarında elektrikli taşıt satışları aylık bazda 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 100’ün üzerinde yükseldi. Dünyadaki toplam elektrikli taşıt sayısı 10 milyon adet eşiğini aştı. Söz konusu satışların yüzde 84,4’ü Avrupa ve Çin’de gerçekleşti.

Avrupa’daki elektrikli taşıt satışları 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 137 büyüdü ve toplam 1 milyon 395 bin adet elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli taşıtların toplam pazardaki payı ise 2019’da yüzde 2,5 seviyesinden 2020’de yüzde 4,2’ye yükseldi. 

Elektrikli taşıt satışlarının 2021 yılında 4,6 milyon adet seviyesine yükseleceği belirtiliyor.
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