Samanyolu Haber /Gündem / Elektrikli battaniye satışları uçtu /09 Şubat 2020 12:40

Elektrikli battaniye satışları uçtu

Doğalgaz faturalarındaki artış karşısında vatandaşlar alternatif ısınma yollarına yöneldi. Son dönemde en çok talep gören ısıtıcı ürün ise elektrikli battaniye oldu.

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Doğalgaz fiyatlarındaki yükseklik, vatandaşı elektrikli ısıtıcı ve battaniyelere yönlendirdi. Mağazaların satışa sunduğu "ısıtıcı ürünler" arasında en çok rağbet gören ürün elektrikli battaniyeler oldu.

STOKLAR TÜKENDİ

Bazı mağazalar ise elektrikli battaniye stoklarının tükendiği belirtildi. Diğer ısıtıcı ürün alternatifleri arasında bölgesel ısıtma sağlayan ve masaj yapan ürünler de en çok satılan ürünler arasında yer aldı. Elektrikli battaniyeleri 40 liradan başlarken, tutumlu kullanıldığında doğalgazın çok daha altında maliyeti olduğu biliniyor. 
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