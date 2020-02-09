Elektrikli battaniye satışları uçtu

Doğalgaz fiyatlarındaki yükseklik, vatandaşı elektrikli ısıtıcı ve battaniyelere yönlendirdi. Mağazaların satışa sunduğu "ısıtıcı ürünler" arasında en çok rağbet gören ürün elektrikli battaniyeler oldu.







STOKLAR TÜKENDİ





Bazı mağazalar ise elektrikli battaniye stoklarının tükendiği belirtildi. Diğer ısıtıcı ürün alternatifleri arasında bölgesel ısıtma sağlayan ve masaj yapan ürünler de en çok satılan ürünler arasında yer aldı. Elektrikli battaniyeleri 40 liradan başlarken, tutumlu kullanıldığında doğalgazın çok daha altında maliyeti olduğu biliniyor.