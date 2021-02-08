Samanyolu Haber /Ekonomi / Elektrikli otomobilde Apple muamması /08 Şubat 2021 12:24

Elektrikli otomobilde Apple muamması

Hyundai Motor ve iştiraki Kia Motors, Apple ile otonom bir elektrikli otomobil geliştirmek için görüşmede olmadıklarını kaydetti.

SHABER3.COM

Teknoloji devi Apple elektrikli araba üretmeye başlayacağını açıkladıktan sonra birçok farklı şirketin Apple'ın ortağı olacağı yönünde haberler çıkmıştı, fakat sonradan sürecin aslında anlatıldığı gibi olmadığı görüldü. 

Apple Hyundai ve Kia ile olan görüşmeleri haftalar önce durdurdu. Kaynaklara göre, Apple diğer otomobil üreticileriyle de benzer bir plan için görüşmüştü.

Hyundai de otonom bir elektrikli araba üretmek için birçok şirket ile diyalog halinde olduklarını, fakat henüz bir karara varılmadığını söyledi. Hyundai’nin hisseleri yüzde 8,4 düşerken Kia’nın hisseleri de yüzde 14 geriledi.

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Apple’ın küresel otomobil pazarına gireceğine dair haberler bu yıl yeniden ortaya çıkmaya başladı. Apple ilk olarak 2015 yılında elektrikli araba geliştirme planını duyurmuştu. Bu tarihten sonra şirket planını gizlilik içerisinde yürütmüştü.

Geçen ay Hyundai’nin Apple ile görüşmelerde olduğunu açıklaması ve sonrasında sadece elektrikli otomobil geliştirmek üzere görüştüklerini söylemesi, Hyundai’nin hisselerinde yüzde 20 artışa sebep olmuştu. 

Bloomberg'in haberine göre Kia’nın hisseleriyse üretim haberlerinden sonra 1997 yılında bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Kia Motors’ın, anlaşmaya varılması halinde, Apple'ın elektrikli arabasını ABD'nin Georgia eyaletinde üretmeye hazırlandığına dair haberler de çıkmıştı.
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